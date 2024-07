Stupro Caivano dure condanne per i due maggiorenni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Napoli, 5 luglio 2024 – Pene severissime per i duecoinvolti nellodi, ai danni di due cuginette di 12 e 10 anni. Il giudice del tribunale di Napoli Nord, Mariangela Guida, ha inflitto duea Giuseppe Varriale e Pasquale Mosca: rispettivamente 12 anni e 5 mesi e 13 anni e 4 mesi. La Procura di Napoli Nord aveva chiesto per Varriale e Mosca, un 19enne e un 20enne, 11 anni e 4 mesi e 12 anni di reclusione. La sentenza, la prima su questa vicenda, è stata emessa al termine di una camera di consiglio di alcune ore. Sono nove i ragazzi coinvolti in diversi processi. Tre minorenni all'epoca dei fatti, uno dei quali nel frattempo è diventato maggiorenne, sono imputati nel processo abbreviato in corso davanti al Tribunale per i minorenni di Napoli.