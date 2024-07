Prosegue fino al 4 agosto 2024 Ànemos personale di pittura di Giuliano Caporali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglioal 4”,didiallestita nella Sala “Don Enrico Marini” (ex Oratorio del Corpus Domini) e nel Museo Comunale, in piazza del Tribunale a Lucignano (AR). La mostra, presentata da Marco Botti e patrocinata dal Comune di Lucignano, è visitabile dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. Nelle prime due settimane di apertura già tanti turisti hanno visto la nuova esposizione dell’artista aretino, inaugurata lo scorso 22 giugno nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, alla presenza delle autorità locali. Partendo dal titolo, il termine greco “” che significa letteralmente “vento”, il visitatore è invitato a intraprendere un viaggio fisico e dello spirito alla ricerca di se stesso, incoraggiato dal quel soffio vitale la cui presenza non è direttamente percepibile, ma influisce nella vita di tutti noi.