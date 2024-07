Napoli-Buongiorno incontro notturno tra Manna e l’agente | le ultime

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Alessandroresta un obiettivo delma ci sono delle novità dell’ultima ora. Ecco cosa accadrà da qui alle prossime ore. Saranno ore molto intense in casa. Il mercato imperversa e c’è da risolvere il primo caso che riguarda Alessandro, obiettivo ormai chiaro della squadra azzurra. Sul difensore del Torino ci sono gli occhi di Davideormai da tempo e la società partenopea avrebbe chiuso l’accordo con i granata per la cessione: 35 milioni più 5 di bonus per lasciare andare il difensore della nazionale italiana. In queste ore, però, è stato rilevato un interesse dell’Inter che avrebbe chiesto informazioni su: il giocatore dovrà dare una risposta a breve, soprattutto per spiegare alquali sono le reali intenzioni per il futuro.