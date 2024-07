Le cose che non ti ho detto | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 5 luglio 2024) Leche non ti ho: dalallesulLa fine di un amore è sempre a suo modo una tragedia. Il cinema ha affrontato il tema del divorzio sotto innumerevoli sfumature, da grandi classici del cinema come Kramer vs. Kramer, Io e Annie e La guerra dei Roses fino a un dramma puro come Storia di un matrimonio, un’opera sci-fi come Eternal Sunshine of the Spotless Mind o ad una commedia come 500 giorni insieme. Una delle opere più struggenti e realistiche a riguardo, oltre a quelle qui citate, è anche Leche non ti ho, scritto e diretto nel 2018 da William Nicholson. Sceneggiatore due volte candidato all’Oscar e celebre per aver scrittocome Viaggio in Inghilterra, Il gladiatore, Les Misérable e Unbroken, Nicholson ha con quest’opera dato vita alla sua seconda regia di un lungometraggio, mosso dalla volontà di raccontare una storia estremamente personale.