La psicologia dei colori nell’arredamento | ispirazioni dal film Inside Out 2

(Di venerdì 5 luglio 2024)ED EMOZIONI: COSA CI INSEGNA “OUT 2” SULL’INTERIOR DESIGN? LADEIE LA RICERCA DEL BENESSERE NEGLI SPAZI DI CASA In occasione dell’uscita deldi animazione “Out 2” di Disney-Pixar, Westwing, e-commerce di Home&Living n.1 in Europa, esplora e racconta l’affascinante mondo delladeie il loro impatto sul benessere all’interno della casa. Proprio come nel, anche nell’interior design, infatti, la scelta deipuò influenzare profondamente le nostre percezioni e il nostro benessere. LADEINELL’INTERIOR DESIGN Ladeiè una disciplina che studia come iinfluenzano le emozioni e i comportamenti umani. Nei contesti domestici, la scelta deipuò letteralmente trasformare un ambiente, influenzando l’umore, il comfort, la produttività e la funzionalità dello spazio.