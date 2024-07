Gianluca Grignani | Molestato a 10 anni Adesso deve stare attento Il consiglio ai ragazzi | Denunciate gli abusi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024)è un artista poliedrico e tormentato. Oltre alla musica, si dedica anche alla scrittura di libri. Ed è per presentare il suo secondo volume, “Residui di Rock’n’Roll“, che ha partecipato come ospite al podcast BSMT diGazzoli.ha parlato di alcuni racconti contenuti nel volume, ma la chiacchierata con Gazzoli ha affrontato altri argomenti, alcuni molto intimi e personali, che fanno parte anch’essi delle storie che ha scritto. In particolare, l’artista ha parlato di un episodio doloroso della sua infanzia. Quando, aveva solo 10, ha subito una molestia sessuale da parte di un ragazzo maggiorenne.ne aveva già fatto cenno in un’intervista a Verissimo nel 2001, ma questa volta ha deciso di raccontare le circostanze in cui è avvenuta la violenza.