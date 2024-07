Ferragni paga uno e prende due Si dichiara colpevole per il Pandoro Gate | un milione che potrebbe chiudere anche il caso delle uova di Pasqua

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 luglio 2024) Prendi due, paghi uno. Parliamo dei pandori edifirmate per beneficienza da Chiarae per cui l'influencer è stata multata e messa sotto inchiesta., ora, rinuncia al ricorso al Tar contro la multa inflittale dall'Agcom e dunque si appresta are unper ildel, quello realizzato da Balocco e griffato dall'influencer e che avrebbe dovuto finanziare a scopo di beneficenza l'ospedale Santa Margherita di Torino contribuendo in proporzione rispetto alle vendite. Una mossa, sembra, che punta al'analoga vicenda sulledi. Pandori ediper beneficenza L'Autorità indipendente che assicura la corretta competizione tra gli operatori del mercato della comunicazione e tutela gli interessi degli utenti aveva infatti verificato che - in base alle denunce avanzate dalla giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli - non c'era legame tra le vendite e la cifra che sarebbe stata poi versata in beneficienza.