EasyJet main partner ufficiale del Giffoni Film Festival 2024

(Di venerdì 5 luglio 2024)– compagnia aerea leader in Europa – è, ilcinematografico per bambini e ragazzi che ogni luglio, per la durata di dieci giorni, anima il comune di Giffoni Valle Piana nella provincia di Salerno. Alla base della collaborazione è la convinzione che il cinema e il viaggio rappresentino due mondi ugualmente avvincenti e appassionanti, vicini nella loro comune capacità di coinvolgere le giovani generazioni, promuovendo la fantasia e la libertà di espressione, il superamento dei limiti e la scoperta di luoghi e culture diverse. Giunto quest’anno alla sua 54ª edizione, il Giffoni, riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali eventi cinematografici dedicati alle nuove generazioni, si terrà dal 19 al 28 luglio, con la partecipazione di giovani giurati provenienti da tutto il mondo che avranno l’opportunità di visionare e valutare una vasta selezione di, cortometraggi e documentari.