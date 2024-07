Coppa Italia 2024 2025 definito il tabellone | svelato il cammino del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildi Antonio Conte è pronto per la prossima stagione. Intanto arriva la prima grande ufficialità della stagione. In attesa di annunciare ufficialmente i primi colpi ilsi prepara alla prossima stagione. Dalla prossima settimana comincerà ufficialmente il ritiro di Dimaro, Antonio Conte saggerà gli uomini a disposizione e valuterà i nomi adatti che lanciare o meno nella società partenopea. Intanto negli ultimi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale e dopo i sorteggi di serie A sono arrivati i sorteggi inerenti al calendario di. Rispetto agli ultimi anni ilpartirà dai trentaduesimi in quanto non è arrivato nei primi 8 club del campionato, un avvenimento che non arrivava da oltre un decennio. Gli azzurri cominceranno ufficialmente la nuova stagione domenica 11 Agosto, ilaprirà i trentaduesimi di finale al Maradona contro il Modena.