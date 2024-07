Con la testa c’è con il fisico no il giudizio di Meloni su Biden riferito al Washington Post da chi ha partecipato al G7 in Puglia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una fonte anonima che haal recente vertice del G7 inha raccontato alche il presidente del Consiglio italiano, Giorgia, era in quelle ore preoccupata per lo stato di salute fisica del presidente Usa, Joe, che però aveva trovato lucido mentalmente. «Una persona a conoscenza delle conversazioni tra i leader», scrive il quotidiano Usa, «ha detto che il Primo Ministro italiano Giorgiaha osservato cheera “mentalmente al top”, ma fisicamente debole, lasciandola preoccupata. La persona ha detto che queste preoccupazioni si sono accentuate dopo il dibattito. Un portavoce dell’Ambasciata italiana non ha fornito commenti». Gli incontri che contano fissati solo a mezzogiorno quandoè più lucido Ildiviene riportato all’interno di un lungo reportage sullo stato di salute del presidente americano.