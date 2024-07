Una vita nell’antimafia con Falcone indagato l’ex magistrato Natoli Lui | Pronto a far emergere la verità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’accusa, specie per un, è tra le più infamanti: favoreggiamento aggravato alla mafia. È questo il reato che la Procura di Caltanissetta, a oltre 30 anni dalle presunte condotte che sarebbero ampiamente prescritte, contesta alpm Gioacchino, una, per anni componente del pool di Giovannie Paolo Borsellino, pubblica accusa al processo Andreotti. In sintesi, secondo i colleghi che gli hanno notificato un invito a comparire per rendere interrogatorio,per aiutare imprenditori mafiosi avrebbe cercato di insabbiare un filone della cosiddetta inchiesta mafia-appalti, una indagine che, ritengono i familiari del giudice Borsellino, sarebbe poi stata la causa dell’attentato di Via D’Amelio.si difende: "Sono un uomo delle istituzioni, faròla".