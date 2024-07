Trump pronto a trattare con Putin in caso di elezione? Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug – Donaldvaluta una trattativa con Vladimir? L’ex presidente ricandidato alla Casa Bianca penserebbe già alle mosse dopo l’eventuale, stanto a quanto riporta l’Ansa e lo stesso giornale statunitense Politico. La strada è ovviamente lunghissima, ma intanto qualche voce da fonti non così improbabili comincia a circolaree l’accordo con: gli scenari dopo una eventuale riIn buona sostanza,punterebbe all’accordo cone al diniego al’ingresso di Kiev nella Nato. L’obiettivo dovrebbe essere quello di porre fine alla guerra in Ucraina, un argomento sul quale il tycoon è intervenuto più volte negli ultimi anni, anche in modi contraddittori, considerando che la sua ultima sparata era stata volta a dichiarare addirittura che, da presidente, avrebbe ordinato un bombardamento di Mosca.