Precipita per oltre 100 metri da una teleferica | morta una donna E’ rimasta agganciata all’impianto dopo aver caricato i bagagli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una trentina di 41 anni èndo per100da unanel territorio di Calasca Castiglione, località Porcareccia, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo una prima ricostruzione, riferita dall’agenzia di stampa LaPresse, la, in vacanza con la famiglia, èincastrata– non adibito al trasporto di persone ma di attrezzature – mentre stava sistemando dei. Per cause ancora da accertare, laè partita e ha trascinato con sé la vittima che, non riuscendo più a reggersi, è poita per100. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuco e il soccorso alpino della Gdf. È stato disposto il sequestro dell’impianto per verificare se siano state prese tutte le previste misure di sicurezza.