Palinsesti La7 2024-2025 arriva Flavio Insinna Mentana confermato fino al 2026

(Di giovedì 4 luglio 2024) Prima fra tutte le emittenti televisive, La7 ha presentato i. Sono tre le grandi novità della prossima stagione, ha sottolineato Urbano Cairo in conferenza stampa: l’arrivo di, Alessandro Barbero con un suo programma originale e la confermaaldi EnricoLa7Quella del 2023-è stata la stagione migliore di sempre, ci tiene a sottolineare Urbano Cairo, editore di La7 dal 2013, con il 5,8% di share (+18%) e 1.142.000 di spettatori medi, classificandosi come terza Rete in prime time. Un successo che spera di replicare anche per il, per questo ha rafforzato la squadra con un nome eccellente, qual è quello di. Il mito capitano Anceschi della serie Don Matteo, nonché presentatore di programmi Rai seguitissimi come Affari Tuoi e L’eredità.