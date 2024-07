Padre separato abusa della figlia minorenne | condannato a 10 anni per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bergamo.in abbreviato a diecidi reclusione per avertominore. Le violenze e i palpeggiamenti sono iniziati quando la bambina aveva solo 7. L’uomo, 63, si eradalla moglie e molestava la piccola quando andava a dormire da lui. La ragazzina ha sopportato in silenzio per cinquepoi, una sera, si è confidata con il fratello maggiore che ha raccontato tutto alla madre. Giovedì 4 luglio la sentenza emessa dal Collegio, che ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero Guido Schininà, ed ha considerato le aggravantiminore etàvittima e del legame di parentela prevalenti rispetto alle attenuanti generiche. L’imputato è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale e dovrà risarcire i dmorali con una provvisionale di 100mila euro alla, 10mila euro alla ex moglie e 20mila al figlio.