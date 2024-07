Nuoto Sara Curtis fa il poker d’oro negli Europei giovanili a Vilnius Argenti per Santambrogio e 4×200 sl femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Terzo giorno di semifinali e Finali in questidiin corsie a, in Lituania. La selezione del Bel Paese ha confermato di avere inil suo punto di riferimento principale. La classe 2006 piemontese, allenata da Thomas Maggiora, quest’oggi è andata a prendersi la quarta medagliadi questo percorso, dopo quella nei 50 dorso in 27?94 (record italiano cadette) e nelle due staffette (4×100 sl e 4×100 mista). Sono stati i suoi 50 stile libero a sorriderle, con il crono di 24?67 a precedere la croata Jana Pavalic (24?92) e la britannica Skye Carter (25?24). Nei 100 delfino donne il talento di Caterina, classe 2008, si è espresso: 59?11 per lei e primato personale migliorato, battuta solo dalla danese Martine Dambord (58?75).