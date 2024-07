Mister D’Angelo e il modulo 3-5-2 In campo conferme e nuovi innesti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Probabilmente domani Dimitrios Nikolaou sarà ufficialmente un giocatore del Palermo, così come l’attaccante Edoardo Soleri (contratto triennale per lui) diventerà a tutti gli effetti aquilotto, al pari del terzino sinistro Giuseppe Aurelio. Per Soleri e Nikolaou trasferimenti a titolo definitivo, per Aurelio prestito con diritto di riscatto fissato in 600mila euro. Un’operazione che porterà nelle casse spezzine un conguaglio di circa 600mila euro. I dirigenti aquilotti sono poi ancora in attesa del "sì" del forte portiere Devis Vasquez, per il quale c’è già l’accordo con il Milan, addirittura per l’acquisizione della proprietà del cartellino del giocatore. Giocando d’anticipo, Macia e Melissano hanno da subito messo nelle loro priorità l’estremo difensore colombiano, un atleta di assoluto valore, sul quale non a caso è forte il pressing soprattutto del Torino e del Verona.