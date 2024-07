Ita-Lufthansa il matrimonio è fatto | Un esempio da seguire per Mps

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ita Airways epossono finalmente convolare a nozze. Dopo un’estenuante verifica, durata oltre un anno dall’accordo preliminare, da parte della commissaria alla concorrenza a Bruxelles, il via libera è arrivato. E le due compagnie possono unire slot e equipaggi. Non solo: l’operazione è ora undaanche per altri delicati dossier. È lo stesso Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, a svelarlo: "Su Mps c’è la stessa logica utilizzata per Ita, vogliamo fare una operazione industriale ma nelle condizioni buone per lo Stato e per l’economia, l’operazione si farà quando si verificheranno queste condizioni, non siamo disperati"., intanto, potrà acquisire dall’azionista Mef una quota di minoranza del 41% di Ita attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase – entro il 2033 – al 100% della compagnia azzurra, per un investimento totale di 829 milioni.