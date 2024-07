Il festival gli fa comprare il biglietto più caro per l’accompagnatore | Io disabile doppiamente discriminato al concerto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “L’ente organizzatore delmi haperché non ho potuto scegliere dove stare come fanno tutti gli altri spettatori che acquistano unin aree diverse, con i relativi prezzi e anche perché mi è toccato pagare obbligatoriamente ilcon il prezzo piùper il mio accompagnatore che nelle mie condizioni di persona non autosufficiente mi occorre necessariamente per l’assistenza”. A raccontarlo a ilfattoquotidiano.it è Marco Campanini, attivista per i diritti delle persone con disabilità. “È la prima volta in tanti anni di concerti che mi succede una cosa del genere”, dice. “Mi sono sentito dire che come personapotevo entrare gratis e poi invece al momento della prenotazione mi hanno chiesto quasi 100 euro pagando il posto per il mio accompagnatore personale.