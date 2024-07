Gatto incastrato e sospeso su un albero nel Grand Canyon in una strana posizione | ritrovato e salvato dagli agenti i proprietari erano disperati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Arrampicato sugli alberi per un panorama perfetto!”. Il Parco Nazionale delcon un post e diverse foto su Facebook ha voluto salutare unbianco e nero,propriodella forestale. Il felino era rimastosul ramo di un, che probabilmente è ceduto a causa del suo peso. Una seconda foto postatamostra un agente che sale una scala verso il. Nel post si legge: “Une ringraziamento ai nostri vigili del fuoco e ai primi soccorritori che sono entrati in azione oggi per salvare un avventuriero peloso penzolante da unnel. Potete aiutarci a trovare ilo di questo gattino? Condividi questo post per spargere la voce!”. Venerdì scorso si sono fatti vivi i componenti di una famiglia chepartiti, invano, alla ricerca di Archie, questo il nome del