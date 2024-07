Calciomercato Verona blitz per il centrocampo | che regalo a Zanetti!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilè proiettato verso la prossima stagione con il chiaro obiettivo di confermare il rendimento della parte finale dell’ultimo campionato. Dopo l’addio con Marco Baroni (nuovo tecnico della Lazio), il club gialloblu ha deciso di affidare la panchina a Paolo. Secondo quanto riporta da Sky Sport è fatta per l’arrivo adi Abdou Harroui, calciatore marocchino con cittadinanza olandese. Si tratta di un centrocampista centrale con capacità di giocare in diversi ruoli della mediana. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Sparta Rotterdam, Sassuolo e Frosinone. Nell’ultima stagione agli ordini di Eusebio Di Francesco, il centrocampista ha realizzato 4 gol e servito 3 assist in 21 presenze. Ilinizia a prendere forma.