Bologna sequestrata e violentata si lancia dalla finestra per salvarsi

(Di giovedì 4 luglio 2024), “” siper. La vittima è una donna di 37 anni Una donna di 37 anni, di origine somala e senza fissa dimora, è stata vittima di un sequestro di persona e violenza sessuale a. L’incubo è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 maggio, all’interno di un appartamento del centro storico. Secondo le ricostruzioni, la donna sarebbe stata attirata nell’abitazione con la scusa di consumare cocaina. Una volta all’interno, è stata trattenuta contro la sua volontà ea turno da tre ragazzi, tra i 17 e i 22 anni, che conosceva da poco. Nel tentativo di sfuggire all’orrore, la donna ha visto come unica via di salvezza la. Si èta di sotto, precipitando per circa cinque metri, dal primo piano dell’edificio.