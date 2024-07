Aviaria in Usa quarto caso umano da epidemia bovini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Milano, 4 lug. (Adnkronos Salute) - Ildi influenzacollegato all'tra le vacche da latte negli Usa, confermato dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), "sulla base delle informazioni disponibili in questo momento non cambia l'attuale valutazione del rischio" che l'infezione rappresenta "per la salute umana". Rischio che l'agenzia federale considera "basso. Tuttavia, questo sviluppo sottolinea l'importanza delle precauzioni raccomandate alle persone esposte ad animali infetti", che "corrono un rischio maggiore". Lo hanno ribadito i Cdc, comunicando l'identificazione di un nuovodi influenzaad alta patogenicità Hpai A(H5), in un lavoratore di un'azienda lattiero-casearia del Colorado, dove si erano registratipositivi al virus A(H5N1).