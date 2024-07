Allagamenti uno studio per evitarli | C’è l’idea di una nuova idrovora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) In riferimento agli allegamenti al “Villaggio Africano” a Portomaggiore e alle ricostruzioni dell’accaduto, il Gruppo Hera - in qualità di gestore locale del Servizio Idrico Integrato - desidera fare alcune precisazioni per garantire maggiore consapevolezza della situazione, prima di tutto a beneficio dei residenti. Le particolarità dell’area, note all’azienda, sono causate dalle condizioni geomorfologiche specifiche della zona e dai mutati regimi delle precipitazioni, che negli ultimi anni hanno visto ripetersi con maggiore frequenza fenomeni molto intensi, che purtroppo mettono in crisi i sistemi di drenaggio urbano: tali frequenze sono molto cambiate rispetto all’epoca di progettazione delle reti e si stanno moltiplicando i casi che richiedono interventi.