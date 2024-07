Wimbledon 2024 Fognini | Amo e odio questo sport cerco ancora di divertirmi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Amo e, ero davvero in controllo e vincevo 5-2, ma Ruud in quel game ha giocato tre o quattro colpi incredibili e il match si è riaperto. Ho servito nuovamente sul 5-4 nel terzo set, ma ero davvero stanco.fa parte dello, mi sono chiesto perché io avessi perso il parziale, ma sono rimasto concentrato anche dopo il tie-break. Ho capito di esserein controllo dell’incontro nel quarto set e ho fatto davvero un grande lavoro oggi. La mia prima vittoria con Ruud? Questa è una superficie in cui posso fare meglio rispetto a lui: sono pur sempre stato nei primi 10 del mondo, anche se adesso ho 37 anni.è il mio quattordicesimoè così: è difficile aspettarsi qualcosa, io semplicementediin uno dei migliori tornei al mondo.