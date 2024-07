Usa | Trump ottiene il 49% nei sondaggi Biden e Harris rassicurano | Continueremo a combattere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Washington, 3 luglio 2024 – Si amplia il vantaggio di Donaldsu Joe. Secondo uno del New York Times e Siena College, il tycoon ha registrato il 49% di preferenze contro il 43% del presidente in carica. Rispetto a una settimana fa, prima del dibattito, il magnate statunitense ha guadagnato 3 punti. Il New York Times ha riportato in queste ore chesta effettivamente prendendo in considerazione il ritiro dalle elezioni. Intantospera che il suo avversario non si tiri indietro dalla corsa alla Casa Bianca, ritenendo di poterlo battere, nonostante le grane giudiziarie in cui è stato coinvolto recentemente. Si intensificano, inoltre, gli attacchi elettorali alla vice presidente Kamala, il profilo più quotato per sostituire