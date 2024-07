Tutte le serie e i film di Star Wars per una maratona galattica a partire da The Acolyte

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Quando si parla di universo la mente immagina, per quanto le sia possibile, qualcosa di infinito, di sconosciuto e potenzialmente esplorabile. Dalla sua nascita, nel 1977, a oggi,ha dato vita a un fenomeno straordinario, a cui tanti si sono ispirati ma che nessuno ha saputo emulare. E non è un caso se **Guerre stellari **continua a espandersi, raccogliendo consensi da ogni dove. Dopo Obi-Wan Kenobi, Andor e Ahsoka, con una superba Rosario Dawson nel ruolo della protagonista, e in attesa dellacon Jude Law, The Skeleton Crew (che dovrebbe arrivare su Disney+ intorno a Natale 2024), è il turno di The- La seguace, sesto prodotto seriale in live action ambientato nell’universo di, distribuito sulla piattaforma streaming dal 5 giugno 2024.