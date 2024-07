Se le sfide aumentano più del budget della Difesa la risposta è anche digitalizzazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tra i pochi alleati Nato che non hanno ancora raggiunto la soglia del 2% del Pil per la, l’Italia è senz’altro il principale, nonostante, dal summit del Galles del 2014, lesiano aumentate vertiginosamente: non solo la guerra in Europa e in Medio Oriente, mala competizione internazionale serrata e le novità tecnologiche. È per questo che Formiche e Accenture hanno organizzato l’evento “Quale paradigma per laprossima ventura? Se lepiù del”, tenutosi il 2 luglio nella cornicebiblioteca di palazzo Esercito. Il panel, moderato dal direttorerivista Formiche, Flavia Giacobbe, era composto da Lorenzo Mariani, co-direttore generale di Leonardo, Franco Turconi, responsabile Health & Public service di Accenture per Italia, Europa Centrale e Grecia, Andrea Gilli, professore di Relazioni internazionali alla Saint Andrews University, Karolina Muti, responsabile di ricerca in Sicurezza edello Iai, e, collegato da remoto, Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla