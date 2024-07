Sangria | la ricetta per la bevanda che fa subito estate

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Laè sì ladell’, ma va consumata con moderazione, mi raccomando, perché è piuttosto alcolica! Eppure, quando la si porta in tavola, fafesta. Non solo, la sua bontà non si limita solo ad un brindisi in compagnia, ma lascia sul fondo del bicchiere tanti pezzettini di frutta che la rendono una sorta di “mangia e bevi” davvero irresistibile. A questo proposito, ricordiamoci di scegliere sempre ingredienti di qualità, a partire dal vino che non deve essere scadente, pena un flop totale! E ancora, la frutta non andrebbe sbucciata, proprio per questo optiamo per prodotti biologici, privi di sostanze tossiche e genuini! La, in sé, è semplice e perfetta per un incontro tra amici! Proviamo a prepararla insieme! Ci divertiremo!: ingredienti e preparazione Per questaoccorrono: 750 ml di vino rosso di qualità 2 lattine di soda al limone 100 ml di gin 1/2 mela verde bio 1/2 mela rossa bio 1/2 pesca bio 1 limone bio 1 arancia bio 2 cucchiai di zucchero.