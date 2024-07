Ridley Scott su Blade Runner 2049 | Era dannatamente troppo lungo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 3 luglio 2024)su: “Era.” Alien ehanno entrambi generato sequel, ma il regista Sirnon era dietro la macchina da presa per queste nuove iterazioni. James Cameron ha diretto l’ormai classico Aliens, e David Fincher si è occupato del mal accolto, ma ancora ricordato con affetto, Alien 3. Per quanto riguarda, il regista di Dune Denis Villeneuve si è occupato di, un film che si è rivelato un degno seguito dell’innovativo originale didel 1982. Parlando con Vanity Fair de Il Gladiatore II,ha confermato che non gli è mai stato chiesto di dirigere i sequel di nessuno dei film, né gli è stato detto del loro sviluppo mentre era in corso.