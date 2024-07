Perché è scattato l’obbligo dei tappi attaccati alle bottiglie di plastica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) dsxDal 3 luglio, nell’Unione Europea è entrato in vigoredi commercializzare soloincon il tappo che resta attaccato per un lembo, noto come “tethered cap“. Questa misura è parte di una direttiva europea del 2019 mirata a ridurre l’incidenza dellanell’ambiente. La stessa direttiva, a partire dal luglio 2021, ha anche vietato la vendita di alcuni prodotti inmonouso, come posate, piatti da picnic, cannucce monouso, cotton fioc e bastoncini diper palloncini. L’obiettivo è semplice: ridurre l’inquinamento daincentivando il corretto smaltimento diinsieme, nel bidone della raccolta differenziata. I dati infatti parlano chiaro:e coperchi sono tra i rifiuti dimonouso più presenti sulle spiagge europee, con tempi di decomposizione estremamente lunghi che li rendono una vera e propria minaccia per l’ambiente.