Napoli ritiro a Dimaro | date ed orari di allenamenti e conferenze

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilè pronto per ildi, prima parte della preparazione estiva pre-campionato con il nuovo allenatore Antonio Conte. Ecco nel dettaglio come si svolgeranno le giornate, traed eventi. * MARTEDI’ 9 LUGLIO Visite mediche a Castel Volturno – Mattina e pomeriggio * MERCOLEDI’ 10 LUGLIO Visite mediche a Castel Volturno – Mattina e pomeriggio * GIOVEDI’ 11 LUGLIO– Partenza perin mattinata, con arrivo all’aeroporto di Verona e in seguito trasferimento a; Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30. * VENERDI’ 12 LUGLIO Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00; Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30. * SABATO 13 LUGLIO Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00; Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.