Una scena che sembra uscita da un film si è consumata a Milano, dove la torre di Citylife rischia di perdere il suo splendore a causa di una frana improvvisa. La causa? Si ipotizza un colpo di scena legato al clima estremo, con le alte temperature che avrebbero indebolito la struttura. La Procura ha aperto un’indagine per crollo colposo: cosa ci riserva questa vicenda ancora tutta da chiarire? Continua a leggere...

Collassa la struttura che sovrasta la torre simbolo del quartiere Citylife a Milano: 44 piani per 192 metri di altezza. Nessun ferito. Spunta l’ipotesi surreale: cedimento causato dalle alte temperature. Intanto la Procura indaga per crollo colposo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Frana l’insegna Generali: «Colpa del clima»

