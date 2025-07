Mondiale per Club l' Inter sbatte sulla Fluminense | nerazzurri ko agli ottavi ed eliminati

Il sogno mondiale dell'Inter si spegne agli ottavi, dopo una sconfitta sorprendete contro il Fluminense. La squadra nerazzurra, nonostante gli sforzi, si ferma sul risultato di 0-2, con marcature decisive di Cano e Hercules. Una partita che lascia amaro in bocca ai tifosi, ma offre anche spunti di riflessione e nuove speranze per il futuro. Ora, l'attenzione si sposta verso come rialzarsi e riorganizzarsi per le sfide future.

Inter - Fluminense 0-2 Marcatori: 3'pt Cano, 48'st Hercules. Inter (3-4-2-1): Sommer 5; Darmian 5, De Vrij 5.5, Bastoni 5 (26'st Carlos Augusto 6); Dumfries 5 (8'st Luis Henrique 6), Barella 5.5, Asllani 5 (8'st Sucic 6), Mkhitaryan 5 (8'st Carboni 6.5), Dimarco 5.5; Lautaro Martinez 4.5, Thuram 5 (21'st S.Esposito 7). In panchina: Di Gennaro, J.Martinez, Calligaris, Acerbi, Palacios, Re Cecconi, Cocchi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per Club, l'Inter sbatte sulla Fluminense: nerazzurri ko agli ottavi ed eliminati

