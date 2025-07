Ania Goledzinowska l’ex modella Berlusconi e il demonio | Io posseduta ed esorcizzata solo adesso sono libera

Ania Goledzinowska, ex modella e protagonista di un incredibile viaggio tra luci e ombre, ha deciso di rivelare la sua verità. Dopo aver affrontato possessioni diaboliche e depressione, ora si sente finalmente libera, pronta a condividere la sua storia nel libro "Faccia a faccia con il demonio". Un racconto che promette di sconvolgere e ispirare, dimostrando come la forza interiore possa superare anche le prove più oscure.

Ania Goledzinowska dice di essere tornata dall’inferno. L’ex modella e compagna di Paolo Enrico Beretta, nipote di Silvio Berlusconi, ha scritto un libro: “ Faccia a faccia con il demonio. Una storia vera ” che Sugarco manderà in libreria a settembre. Era diventata famosa per la scena in cui usciva dalla torta di compleanno dell’allora premier. Poi una «discesa negli abissi della possessione diabolica». E la depressione. Infine la conversione, le centinaia di ore di esorcismi fissati in video impressionanti, gli anni di convivenza con le suore di Medjugorje. Ania parla oggi con Giacomo Galeazzi de La Stampa. 🔗 Leggi su Open.online

