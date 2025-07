Bonifica prezioso bilancio 2024 | Ai territori andranno 28 milioni

Il Bilancio 2024 del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale si presenta come un investimento strategico per il territorio, con ben 28 milioni di euro destinati a interventi fondamentali. Un incremento di otto milioni rispetto all’anno scorso testimonia l’impegno crescente verso la tutela ambientale e la sicurezza idraulica. Questa forte incentivazione assicura un futuro più resiliente e sostenibile per le comunità della Val d’Enza e oltre, consolidando il ruolo centrale del consorzio nel benessere territoriale.

È di 28 milioni di euro (otto milioni in più rispetto allo scorso anno) l’importo delle risorse che il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale destinerà per le opere a favore del territorio: il più che positivo dato scaturisce dal Bilancio 2024 dell’ente, approvato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione a Canossa, presso l’area in cui è situata la Traversa di Cerezzola, in Val d’Enza (foto). "Il consuntivo dello scorso anno fa registrare un ulteriore e significativo miglioramento rispetto al 2023 – ha evidenziato Domenico Turazza, direttore generale del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – nonostante la gestione finanziaria sia stata complessa, a seguito dei costi legati alle emergenze e degli anticipi per gli importi legati ai numerosi progetti finanziati per la difesa del suolo in montagna e per scolo e irrigazione in pianura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonifica, prezioso bilancio 2024: "Ai territori andranno 28 milioni"

In questa notizia si parla di: milioni - bonifica - bilancio - prezioso

Consorzio di bonifica, Pace (Dc): "In arrivo 2,9 milioni per pagare gli stipendi ai dipendenti" - Il consorzio di bonifica Pace DC si prepara a ricevere 29 milioni di euro per saldare gli stipendi dei dipendenti, una notizia che porta sollievo e speranza.

AL BANO ALLO YACHTING CLUB IL 2 LUGLIO. PRESENTERÀ IL SUO LIBRO Mercoledì 2 luglio, allo Yachting Club di San Vito, arriva Al Bano, una delle icone della musica italiana con 25 milioni di dischi venduti nel mondo, 26 d’oro e 8 di platino. Il secondo Vai su Facebook

Bonifica, prezioso bilancio 2024: Ai territori andranno 28 milioni; Consorzio di bonifica, Pace (Dc): In arrivo 2,9 milioni per pagare gli stipendi ai dipendenti; Fluminimaggiore, oltre 5,5 milioni per bonifica area mineraria Su Zurfuru. Il Presidente Solinas: Recuperare aree contaminate e salvaguardare prezioso patrimonio ambientale della Sardegna.

Bonifica, prezioso bilancio 2024: "Ai territori andranno 28 milioni" - Il dato del consuntivo è in aumento di 8 milioni dal 2023: "Risorse per le opere di gestione idrica e difesa del suolo" . Scrive ilrestodelcarlino.it

Bonifica, ok al bilancio del Consorzio - la Nazione - Il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord e l'assemblea approvano bilancio solido per il triennio 2025- Secondo lanazione.it