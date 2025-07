Corriere dello Sport | Il mercato del Napoli entra nel vivo con tre operazioni pianificate

Il mercato del Napoli accelera, puntando dritto alle operazioni chiave per rafforzare la rosa. Con tre trattative in fase avanzata—Noa Lang, Juanlu Sanchez e Sam Beukema—il club si prepara a sorprendere i tifosi. Il ds Giovanni Manna lavora senza sosta per consegnare a Conte un team competitivo e pronto per il ritiro di Dimaro. La corsa alle ultime firme è aperta: il futuro azzurro si costruisce ora, passo dopo passo.

"> Il mercato del Napoli entra nel vivo con tre operazioni pianificate in fase avanzata: Noa Lang, Juanlu Sanchez e Sam Beukema sono i nomi cerchiati in rosso dal ds Giovanni Manna, con l’obiettivo di consegnare a Conte una rosa già strutturata per il ritiro di Dimaro. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, ogni trattativa procede con i propri tempi, ma la volontà è chiara: chiudere prima possibile. Il primo affare praticamente definito è quello con il Psv per Noa Lang. L’esterno olandese ha detto sì al Napoli da gennaio, quando la prima offerta fu respinta, e ora il suo sogno è pronto a concretizzarsi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il mercato del Napoli entra nel vivo con tre operazioni pianificate”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - mercato - napoli

Corriere dello Sport – Liverpool, ufficiale l’arrivo di Kerkez: il comunicato - Il Liverpool fa nuovamente parlare di sé con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Milos Kerkez, il talento ungherese che ha conquistato i cuori con le sue recenti prestazioni al Bournemouth.

Mercato Milan: Yunus Musah resta in uscita Secondo il 'Corriere dello Sport', il centrocampista sarebbe stato offerto in Premier League dopo il nulla di fatto con il Napoli Wolverhampton e Nottingham Forest le squadre a cui Musah è stato proposto #Mus Vai su Facebook

Mercato #Napoli, 48 ore per decidere sull'attaccante: Nunez costa ancora troppo, Lucca freme Vai su X

Napoli, Zanoli per arrivare a Ndoye e Beukema; Calciomercato Napoli, CdS - Manna ha chiesto info sullo svincolato Borrelli; Calciomercato, le news del 28 giugno: Inter, fatta col Parma per Bonny. Noa Lang al Napoli, Immobile, accordo con il Bologna. Milan, 30 milioni per Jashari.

Mercato Napoli, 48 ore per decidere sull'attaccante: Nunez costa ancora troppo, Lucca freme - I costi per arrivare all'uruguayano in uscita dal Liverpool sono ancora troppo elevati e tra oggi e domani ADL parlerà di Lucca con Pozzo: si attende una svolta ... Secondo corrieredellosport.it

Corriere dello Sport: “Napoli, la scelta in 48 ore” - Il Napoli accelera sul mercato, concentrandosi sul centravanti che affiancherà Romelu Lukaku al centro dell’attacco. Da napolipiu.com