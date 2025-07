Selezione di Miss Mamma Italiana a Nervesa della Battaglia trionfo di due trevigiane

A Nervesa della Battaglia si è celebrata una splendida selezione di Miss Mamma Italiana, con il trionfo di due talentuose trevigiane. Questo entusiasmante concorso, giunto alla sua 32ª edizione, continua ad incantare l’Italia, valorizzando la bellezza e la simpatia delle mamme. Con tante sfide ancora da affrontare, il percorso verso la corona promette emozioni e sorprese che coinvolgeranno tutto il Paese.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: miss - mamma - italiana - selezione

Daniela, impiegata premiata a Miss Mamma Italiana - Minerbio celebra con orgoglio Daniela Bergonzoni, 58enne impiegata, che ha conquistato il secondo posto nella categoria 'Miss Mamma Italiana Evergreen'.

Questa sera (venerdì 27 giugno), con inizio alle ore 20.00, nella splendida location del Ristorante “la Panoramica”, a Nervese della Battaglia (Treviso), è in programma una selezione di Miss Mamma Italiana. INFO: segreteria di Miss Mamma Italiana, cell 345 6 Vai su Facebook

Selezione di Miss Mamma Italiana a Nervesa della Battaglia, trionfo di due trevigiane; Ceccano, proseguono le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025”; Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025”.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025” - Arezzo, 23 giugno 2025 – Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025 ”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 32° edizione, curato dal ... lanazione.it scrive

A Ghedi le selezioni di “Miss Mamma Italiana 2025”: premiate tre bresciane - La fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” è andata ad Emanuele Luccini, 65 anni, di Polpenazze del Garda. Scrive quibrescia.it