Impianti comunali i criteri di assegnazione | Ci sarà la graduatoria

Sei curioso di scoprire come verranno assegnate le palestre comunali per la stagione 2025-2026? Durante l’ultima riunione di Giunta, sono stati approvati nuovi criteri di assegnazione e una graduatoria che promette maggiore trasparenza e equità. Questi criteri entreranno in vigore nelle situazioni di sovrapposizione d’orario tra le società sportive. Vediamo insieme nel dettaglio cosa cambierà e come si formerà la nuova graduatoria.

I nuovi criteri di assegnazione per la gestione delle palestre sono stati approvati nell’ultima riunione di Giunta, accanto all’orario di fruizione dei vari impianti sportivi per la stagione 2025-2026. "I criteri di assegnazione comunali vengono applicati quando vi sono sovrapposizioni d’orario tra le società utilizzatrici – dicono il sindaco Simone Saletti (foto) e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati – riprendono per molti aspetti i precedenti, soprattutto per quanto attiene i giovani praticanti delle attività sportive, i residenti del territorio coinvolti, assieme alla partecipazione dei club a campionati di valore provinciale, regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Impianti comunali, i criteri di assegnazione: "Ci sarà la graduatoria"

