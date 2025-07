Simone Inzaghi pazzesco con l’Al Hilal | fa fuori il Man City di Guardiola dopo una partita epica

Un vero miracolo sportivo! L’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha sfidato ogni pronostico e, grazie a un’impresa epica, ha eliminato il Manchester City di Guardiola ai quarti di finale del Mondiale per Club. Il goal decisivo di Marcos Leonardo nei tempi supplementari ha scritto la storia di una notte indimenticabile. Una vittoria che consacra Inzaghi come protagonista assoluto: scopriamo insieme i dettagli di questa impresa incredibile!

L'Al-Hilal di Simone Inzaghi si qualifica per quarti di finale del Mondiale per Club eliminando il Manchester City dopo un match pazzesco: decisivo il goal di Marcos Leonardo nei tempi supplementari. Guardiola eliminato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: simone - inzaghi - pazzesco - hilal

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

In un messaggio pubblicato sulle storie del suo profilo Instagram, Tommaso Inzaghi, figlio di Simone, ex allenatore dell'Inter, ringrazia gli interisti. Come noto è stato tra gli intermediari che hanno lavorato all'approdo del padre all'Al-Hilal. "Ci tenevo a ringraziar Vai su Facebook

“Inzaghi perdente” Due finali di Champions con questo. Un fenomeno. Pazzesco. Vai su X

Simone Inzaghi pazzesco con l’Al Hilal: fa fuori il Man City di Guardiola dopo una partita epica; Manchester City-Al Hilal 3-4 d.t.s, pagelle e tabellino: Inzaghi firma la prima impresa e vola ai quarti, eliminato Guardiola al termine di una partita epica; Chivu spiega perché l'Inter ha fatto tornare in Italia Calhanoglu e Frattesi: Si sarebbe creato rumore.

Simone Inzaghi pazzesco con l’Al Hilal: fa fuori il Man City di Guardiola dopo una partita epica - Hilal di Simone Inzaghi si qualifica per quarti di finale del Mondiale per Club eliminando il Manchester City dopo un match pazzesco: decisivo il ... Come scrive fanpage.it

Impresa Inzaghi, Al Hilal ai quarti: 4-3 al City di Guardiola dopo i supplementari - La formazione saudita di Simone Inzaghi accede ai quarti dopo un match pazzesco: decisivo il goal di Marcos Leonardo nei tempi supplementari, Guardiola eliminato. Segnala msn.com