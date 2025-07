Palio di Siena 2025 le contrade partecipanti | fantini e cavalli favoriti

Siena si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua storica tradizione con il Palio 2025, un evento che attira appassionati da tutto il mondo. Il 2 luglio, in Piazza del Campo, 10 contrade si sfideranno per conquistare il prestigioso Drappellone, con fantini e cavalli favoriti pronti a scrivere nuove emozioni. La passione e l’adrenalina sono alle stelle: scopriamo insieme le contrade, i protagonisti e le sorprese di questa indimenticabile corsa!

Siena si prepara per la prima edizione 2025 del suo storico Palio: mercoledì 2 luglio scendono in Piazza del Campo e lottano per conquistare il Drappellone 10 delle 17 contrade senesi, ognuna rappresentata da un fantino, nel giorno della festa in onore della Madonna di Provenzano. Domenica 29 giugno, in occasione della prima prova del Palio in vista del 2 luglio, sono state ufficializzate le accoppiate cavallo-fantino, decise dopo l’assegnazione dei cavalli alle varie contrade. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'imminente Palio di Siena. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it