Le proteste in Serbia alzano l' asticella nella sfida contro il governo

Le proteste in Serbia stanno riscrivendo i confini della partecipazione democratica, con centinaia di migliaia di cittadini scesi in piazza il 28 e 29 giugno. Cortei, blocchi e la nascita della Studentska lista rappresentano un segnale forte di sfida contro il governo e di impegno civico. È un momento storico che potrebbe cambiare il volto della politica serba, aprendo nuove prospettive di rinnovamento e partecipazione.

Il 28 e 29 giugno centinaia di migliaia di cittadini in piazza contro il governo. Cortei, blokade e la nascita della Studentska lista segnano un momento storico nella lotta civile serba. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Le proteste in Serbia alzano l'asticella nella sfida contro il governo

In questa notizia si parla di: governo - proteste - serbia - alzano

Libia, proteste contro il governo: spari sui manifestanti - A Tripoli, la situazione si fa sempre più tesa: le forze di sicurezza libiche, sostenitrici del Governo di Unità Nazionale, hanno sparato sui manifestanti che contestavano l'amministrazione del premier Abdelhamid Dbeibah.

Serbia, i giovani ogni giorno scendono in piazza contro il governo: «Dove andiamo a protestare oggi?».

Serbia, ancora proteste contro il governo di Aleksandar Vucic - Vucic accusa l'Europa di soffiare sul fuoco, Lavrov: "L'Occidente non immagini rivoluzioni colorate come in Ucraina e Georgia" ... Da rainews.it

Serbia: pugno duro di Vucic contro la protesta, Putin lo sostiene - Balcani (Europa) Il sistema di potere che tiene in pugno la Serbia da un decennio, sotto l’egida di Aleksandar Vucic, è in difficoltà. Si legge su ilmanifesto.it