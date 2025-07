Consigli di quartiere Batosta centrodestra Ma il sindaco minimizza | | Ha votato solo il 2%

Il centrodestra si ferma a un vero e proprio bagno di sangue nelle ultime elezioni dei Consigli territoriali di partecipazione, con la maggioranza che conquista solo due dei nove seggi disponibili. Un risultato che mette in discussione il potere locale, mentre il sindaco minimizza l’accaduto per tentare di scongiurare tensioni politiche. La partita è ancora aperta: ora, la minoranza avrà il compito di eleggere i nuovi presidenti.

Le elezioni per i rinnovi dei 9 Consigli territoriali di partecipazione (Ctp) diventano un bagno di sangue per la maggioranza di centrodestra. Un sonoro ‘cappotto’: 8 Consigli su 8 (al Ctp 8, le frazioni del Conero, si è presentata una lista unica che va da destra a sinistra) che vanno alla minoranza che adesso eleggerà i rispettivi presidenti. In due Consigli non era riuscita a presentare le liste, ma nelle altre ha subìto pesanti sconfitte. Nel Ctp 2, quello del Quartiere Adriatico, ‘Quartieri in Comune’ (la coalizione di centrosinistra all’opposizione) ha preso quasi quattro volte i consensi di ‘Noi per Ancona’: 430 voti contro 126 e ci sono state anche 45 schede nulle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it