Kate Middleton a Wimbledon anche lei ha osato rompere il protocollo

Kate Middleton, patrona di Wimbledon, incarna eleganza e tradizione, ma anche un tocco di audacia. Durante il prestigioso torneo, anche lei ha superato le aspettative e rotto leggermente gli schemi, dimostrando che l’equilibrio tra protocollo e personalità è possibile. Una scelta che ha fatto discutere, ma che ha anche sottolineato come anche le icone siano umane, pronte a osare. E questa volta, le sue decisioni hanno lasciato il segno...

Kate Middleton è la patrona di Wimbledon e come tale dovrebbe d’esempio per tutti su come ci si deve comportare e vestire durante il torneo di tennis. È lei l’immagine pubblica della manifestazione e non può permettersi di contravvenire alle regole. Eppure anche lei almeno una volta ha rotto il protocollo e ha osato presentarsi nel royal box con un accessorio sconveniente. Kate Middleton, patrona di Wimbledon. Kate Middleton è diventata patrona di Wimbledon nel 2016, entrando ufficialmente in servizio in questo ruolo nel 2017. La Principessa del Galles ha ereditato questo incarico dalla Regina Elisabetta che lo detenne per 64 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton a Wimbledon, anche lei ha osato rompere il protocollo

