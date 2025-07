Calciomercato Juve i bianconeri puntano ad acquistare due attaccanti! Da Osimhen a David | tutta la verità sul 9 del futuro

Il calciomercato della Juventus si infiamma con l'obiettivo di potenziare il reparto offensivo, puntando su due grandi nomi: Osimhen e David. La strategia dei bianconeri, analizzata da Gianluca Di Marzio, mira a rinforzare la linea d'attacco, ma tutto dipenderĂ dal futuro di Vlahovic. L'estate promette grandi sorprese e il nuovo 9 potrebbe cambiare le sorti della squadra. Restate con noi per scoprire le ultime novitĂ !

Calciomercato Juve, i bianconeri puntano ad acquistare due attaccanti: i dettagli sulle mosse del club. Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Calciomercato L'Originale per analizzare le possibili mosse del calciomercato Juve in attacco soffermandosi sui nomi di Osimhen e di David. L'obiettivo del club bianconero è quello di acquistare due attaccanti ma tutto dipenderĂ anche dal futuro di Dusan Vlahovic. PAROLE – «La Juve non ha assolutamente mollato David. L'idea dei bianconeri è quella di fare due attaccanti in caso di uscita di Vlahovic che ha rinunciato finora tutte le offerte».