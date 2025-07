Mondiale per club Al Hilal di Inzaghi elimina Manchester City

Un'epica sorpresa scuote il Mondiale per club: l'Al Hilal di Inzaghi elimina il Manchester City agli ottavi, sorprendendo tutti con una vittoria ai supplementari. Dopo un emozionante pareggio 2-2 nei tempi regolamentari, la squadra saudita si impone grazie alla doppietta di Marcos Leonardo. Ora, i biancoblu di Riad si preparano ad affrontare i quarti di finale contro i temibili brasiliani...

Manchester City eliminato a sorpresa dai Mondiale per club agli ottavi di finale: la squadra di Premier League è stata sconfitta per 4-3 ai tempi supplementari dai sauditi dell' Al Hilal allenati da Simone Inzaghi. Il match era terminato 2-2 dopo i primi 90 minuti più recupero. Fondamentale per la squadra di Riad la doppietta del brasiliano Marcos Leonardo (46' e 112'). Prossimi avversari di Inzaghi nei quarti saranno i brasiliani del Fluminense, che ieri ha eliminato l'Inter per 2-0. Stasera ottavi di finale per la Juventus, contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mondiale per club, Al Hilal di Inzaghi elimina Manchester City

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Simone Inzaghi firma l'impresa e porta l'Al Hilal ai quarti di finale del Mondiale per Club Eliminato il Manchester City di Pep Guardiola dopo una partita pazzesca! Finisce 4-3 dopo i tempi supplementari: decisivo il goal di Marcos Leonardo al 114' Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB - Al-Hilal, Inzaghi: "Guardiola? Credo sia il miglior allenatore degli ultimi 25 anni" https://ift.tt/O4C8XrG Vai su X

Diretta Manchester City Al Hilal/ Streaming video tv: Guardiola vs Inzaghi! Mondiale per Club 2025, 1 luglio - Diretta Manchester City Al Hilal streaming video tv, 1 luglio: quote, orario, probabili formazioni e risultato live nell’ottavo del Mondiale per Club 2025. ilsussidiario.net scrive