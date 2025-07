Orrore in riva al mare Uccise turista con la ruspa Arrestato dopo un mese

Una tragedia sulle spiagge di Cervia ha scosso la comunità: un turista di 66 anni perde la vita dopo essere stato travolto da una ruspa. Dopo un mese di indagini, Lerry Gnoli, il manovratore, è stato arrestato e ora si trova in cella. Un tragico esempio di come un evento accidentale possa trasformarsi in un dramma giuridico, lasciando dietro di sé una scia di dolore e riflessione.

di Lorenzo Priviato CERVIA (Ravenna) È finito in carcere Lerry Gnoli, 54 anni, il manovratore della ruspa che il 24 maggio scorso ha travolto e ucciso Elisa Spadavecchia, 66 anni, sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri di Cervia-Milano Marittima e dalla guardia costiera, in base a un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Ravenna Janos Barlotti su richiesta della pm Lucrezia Ciriello. L’uomo è accusato di omicidio colposo e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La vittima, di Vicenza, si trovava in vacanza col marito, ex ufficiale dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orrore in riva al mare. Uccise turista con la ruspa. Arrestato dopo un mese

