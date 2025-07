Cosa fa Spusu la nuova regina delle tariffe low cost per il mobile

Spusu, la nuova regina delle tariffe low cost per il mobile, sta rivoluzionando il mercato italiano con offerte irresistibili. Con 120mila clienti già conquistati, l’operatore austriaco mira a raggiungere i 500mila e a dominare la classifica delle promozioni sotto i 5 euro. Ma cosa rende questa scelta così competitiva? Scopriamolo insieme.

Nel nostro paese l’operatore austriaco ha raggiunto 120mila clienti ma punta a 500mila e si aggiudica il podio nella classifica sulle offerte sotto i 5 euro. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cosa fa Spusu, la nuova regina delle tariffe low cost per il mobile

In questa notizia si parla di: cosa - spusu - regina - tariffe

Cosa fa Spusu, la nuova regina delle tariffe low cost per il mobile.

Roma, cambiano le tariffe del trasporto pubblico: quali biglietti costeranno di più e quali resteranno invariati. I nuovi prezzi - Se ne parlava da mesi, ma adesso è realtà: da oggi martedì 1º luglio cambiano le tariffe dei biglietti del trasporto pubblico a Roma e in tutta la regione Lazio. Come scrive leggo.it

Spusu è il nuovo operatore mobile in arrivo in Italia: promette assistenza top e tariffe trasparenti - Hardware Upgrade - MVNO su rete Wind Tre, si concentrerà su tariffe convenienti e si distinguerà per il suo servizio clienti. hwupgrade.it scrive