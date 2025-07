Sigarette elettroniche rubate in tabaccheria denunciata una coppia

Un'intensa attività di controllo dei carabinieri di Cesena ha portato alla denuncia di otto persone e alla segnalazione di due, tra cui una coppia coinvolta in un furto di sigarette elettroniche in tabaccheria. Tra reati di furto, guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi, l’operazione mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza cittadina e nel contrasto alla criminalità. Una dimostrazione concreta di come la legge venga fatta rispettare ogni giorno.

Ubriachi alla guida dell'auto, furto di sigarette elettroniche, porto abusivo di armi. Sono alcuni dei reati accertati dai carabinieri della Compagnia di Cesena, del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni dipendenti, con otto persone denunciate e due segnalate. Due uomini sono stati denunciati perchè in possesso di un coltello con lama di 32 cm e due coltelli con lame di 21 e 20 cm, Uno è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena poiché in possesso di grammi di hashish. Una giovane coppia è stata denunciata per avere rubato sigarette elettroniche e relativi liquidi asportati da una tabaccheria del centro storico.

