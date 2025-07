Lo strano caso dei monzesi che per 5 metri sono costretti a pagare 480 di euro di parcheggio all' anno invece di 25

Lo strano caso dei monzesi di via Volta: per soli cinque metri devono pagare 480 euro all'anno di parcheggio, mentre chi vive poco più lontano in via Campione spende solo 25 euro. Una differenza inspiegabile che solleva molte domande sulla gestione del traffico e delle tariffe in città. Il consigliere comunale...

I monzesi che abitano a Monza in via Volta sono costretti a sborsare, se vogliono parcheggiare vicino a casa, 480 euro all’anno. Bastava risiedere in via Campione, pochi metri più in là, per dover sborsare 25 euro all’anno. Lo strano caso di via Volta Una situazione che il consigliere comunale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

